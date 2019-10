I 3 punti trovati a Marassi potrebbero non salvare la panchina dell'ex Sampdoria: Boban non è soddisfatto della prestazione.

di Daniele Minuti - 06/10/2019 15:19 | aggiornato 06/10/2019 15:24

La sofferta vittoria per 2-1 trovata dal Milan in casa del Genoa potrebbe non bastare a salvare la panchina di Marco Giampaolo: ci sarebbero infatti in corso delle serie riflessioni fra i membri della dirigenza rossonera sul suo futuro.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che svela come la prestazione di Marassi abbia lasciato molto insoddisfatta la società e in particolare Zvonimir Boban, non convinto della mancata identità data alla squadra.

Approfittando della sosta per le Nazionali quindi, le alte sfere del Milan stanno riflettendo sulla possibilità di cambiare la guida tecnica nonostante i 3 punti contro il Genoa. Per questo sono ore molto concitate per il club rossonero.