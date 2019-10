Il portiere dei Red Devils pensa all’acquisto dell’Elche, club di seconda divisione spagnola: operazione da 16 milioni di euro.

di Luca Guerra - 06/10/2019 15:11 | aggiornato 06/10/2019 19:32

In estate ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United, club in cui milita dal 2011, firmando fino al 2023 e migliorando il suo stipendio a circa 15 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. Numeri che valgono il titolo di portiere più pagato al mondo, così David De Gea sta pensando a degli importanti investimenti nel mondo del calcio.

Il portiere spagnolo dei Red Devils, giocatore più pagato dell'intera rosa, starebbe infatti meditando un acquisto clamoroso: quello di una società di calcio della sua nazione. Si tratta dell'Elche, oggi militante nella Segunda Division e in dodicesima posizione nel suo campionato di competenza. Il costo dell'operazione, secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, sarebbe di circa 16 milioni di euro.

Tifoso dell'Elche, simpatia manifestata senza problemi in passato da De Gea, che è nato a Madrid il 7 novembre 1990, il portiere starebbe pensando alla possibilità di acquistare il club. L'Elche, per ammissione del suo massimo azionista José Sepulcre, è in vendita. La trattativa con l'imprenditore argentino Christian Bragarnik, in corso da alcune settimane, si è però raffreddata. Così il portiere dello United potrebbe inserirsi nell'affare.

Le cifre dell'operazione sono già state diffuse. Sepulcre potrebbe cedere per una cifra di 24 milioni di euro, di cui 18 nelle tasche dell'attuale proprietario dell'Elche attraverso l'acquisto che De Gea farebbe delle quote della società Tenama Inversiones. Nonostante l'opzione Bragarnik sia ancora presente, De Gea sembra in pole per acquisire il club con sede nella Comunità Valenciana. Questione di cuore: suo padre è originario della città che ospita il club Franjiverde.

A Elche, comune di 230mila abitanti, De Gea ha trascorso parte della sua infanzia e ora potrebbe far ritorno in una veste completamente nuova: proprietario della squadra locale di calcio, che ha giocato in Liga per l'ultima volta nella sua storia nella stagione 2014/2015. Il portiere seguirebbe così le orme di altri colleghi che hanno acquistato club, come fatto ad esempio dal centrale del Barcellona Gerard Piqué con l'FC Andorra. Lo stadio Martinez Valero, dove De Gea ha vissuto i primi passi da spettatore nello sport che l'ha reso celebre, potrebbe diventare casa sua. Da frequentare, compatibilmente con gli impegni con lo United e la nazionale spagnola, in tribuna d'onore. Con un ruolo totalmente diverso: proprietario.