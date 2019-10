La partita sarà difficile, quest'anno l'Inter si è rinforzata e parte alla pari con la Juventus per la prima volta dopo anni. Sarà sempre la partita dell'anno per i nerazzurri che vedo più pronti nella lotta Scudetto rispetto al Napoli.

C'è grande attesa per Inter-Juventus di questa sera e un ex nerazzurro come Andy Van der Meyde ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni ai microfoni di JuveNews. L'olandese ha parlato della sfida di San Siro.

