Il tecnico dopo la tirata vittoria di Marassi si confonde parlando dell'espulsione di Biraschi nel secondo tempo.

di Daniele Minuti - 06/10/2019 09:28 | aggiornato 06/10/2019 09:33

La partita contro il Genoa dev'essere stata particolarmente stressante per Marco Giampaolo che con la sofferta vittoria di Marassi si è regalato un po' di serenità in una sosta del campionato che in caso di sconfitta lo avrebbe probabilmente visto allontanato dalla panchina del Milan.

La lucidità del nostro mister pic.twitter.com/hRe0Xhq1cD — MąrcoKąppą🐎 (@MarcoKappa11) October 5, 2019

Le energie spese si sono fatte sentire in particolare nell'intervista post partita ai microfoni di DAZN in cui gli è stato chiesto di commentare le difficoltà della sua squadra nel momento in cui Biraschi è stato espulso e con il vantaggio. La risposta di Giampaolo è stata la seguente:

Erano in vantaggio loro di un uomo.

Qualche momento di silenzio ha poi permesso all'allenatore del Milan di correggersi e rispondere. Ma questa piccola gaffe dimostra quanto stancanti siano stati i 90 minuti in casa del Genoa per l'ex tecnico sampdoriano.