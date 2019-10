Il tecnico serbo aspetta solamente l'ultimo ok dei medici per tornare allo stadio in occasione della sfida ai biancocelesti.

di Daniele Minuti - 06/10/2019 08:11 | aggiornato 06/10/2019 08:16

Bologna-Lazio non è certamente una partita come le altre per Sinisa Mihajlovic visto il suo passato nella squadra capitolina e stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il serbo farà di tutto per esserci.

L'allenatore rossoblu ha infatti comunicato alla dirigenza che vuole essere sulla panchina del Dall'Ara per la sfida della settima giornata di campionato: manca soltanto l'ultimo ok dei medici dopo la fine del secondo ciclo di cure.

Mihajlovic era rientrato all'Ospedale Sant'Orsola per ricominciare il trattamento della sua leucemia e dopo essere stato presente già in due partite (Verona e SPAL) vuole ripresentarsi per stare vicino ai suoi giocatori reduci da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate.