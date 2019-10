All'ex commissario tecnico della Nazionale è stato chiesto se c'è spazio nel suo staff tecnico per Batistuta, proposta che Prandelli ha accettato con entusiasmo. I due si sono già incontrati nel capoluogo toscano e dopo la fine della convalescenza, Batigol potrà ufficialmente iniziare il suo percorso da allenatore come collaboratore dell'ex ct.

Il Re Leone, che da poco si è sottoposto alle operazioni alla caviglia e sta proseguendo la riabilitazione in una clinica specializzata di Firenze, avrebbe già in mente il primo passo e per questo ha contattato Cesare Prandelli.

