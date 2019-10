Ha davvero del surreale quello che è accaduto ai Mondiali di Doha, in occasione della staffetta femminile. Le protagoniste sono le atlete cinesi Kong e Ge, che si sono passate (o almeno ci hanno provato) il testimone nell'ultimo step della finale dei 4x100.

La cinese ha commesso un errore nella consegna e presa dal panico ha voluto correggere la posizione, finendo per correre addirittura all'indietro, per arrivare a un nuovo punto e realizzare (più o meno) correttamente il passaggio del testimone.

Ciò ha portato inevitabilmente la Cina a tagliare il traguardo diversi secondi dopo il settimo classificato, ma ovviamente la nazionale è stata successivamente squalificata dall'articolo 170.7, vale a dire per aver passato il testimone fuori dalla zona di acquisizione.

Barry and Paul struggling with the last leg of the 4 x 100m relay for China at the #AthleticsWorldChamps #tometoyou pic.twitter.com/6uunx7roNC