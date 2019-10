Il pugile ha partecipato attivamente alla prima puntata di SmackDown su FOXSports.

di Marco Ercole - 05/10/2019 09:21 | aggiornato 05/10/2019 09:27

Durante un tag team match a otto uomini andato in scena nel primo episodio di WWE SmackDown su FOX, Braun Strowman ha avuto un faccia a faccia con l'ex campione del mondo dei pesi massimi unificati, il pugile imbattuto Tyson Fury, presente in prima fila per godersi lo show.

Quello che inizialmente sembrava uno siparietto divertente tra i due, si è trasformato brevemente in una semi-rissa, perché il Monster among men ha lanciato addosso al boxeur Dolph Ziggler, per poi risalire sul ring e concludere il match prendendosi il pin vincente. Tutto questo sotto lo sguardo di Fury, che non gradendo quanto accaduto ha tentato di raggiungere il gigante della WWE sul ring, scavalcando.

Tyson è stato immediatamente fermato (a fatica) dalla sicurezza dello Staples Center di Los Angeles, mentre Braun Strowman continuava a provocarlo a distanza. Subito dopo la puntata di SmackDown la WWE ha annunciato che Tyson Fury sarà presente anche allo show di Raw di lunedì prossimo, dove avrà l'opportunità di dire ciò che vuole al microfono. Le basi per un potenziale feud tra i due, insomma, è stato lanciato.