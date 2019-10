Si è conclusa con il colpo di scena, la prima puntata su FOX di SmackDown. La season premier del roster blu ha visto infatti Brock Lesnar annientare nel main event il campione WWE Kofi Kingston, rubandogli così la cintura e diventando il nuovo leader dello show.

Subito dopo la sua vittoria, però, è risuonata la musica di Rey Mysterio, aggredito proprio da The Beast lunedì scorso a Raw, con tanto di attacco anche al figlio Dominick del luchador di San Diego.

Ecco, Mr 619 è arrivato per prendersi la sua vendetta e per questo motivo si è fatto accompagnare da un amico... Si tratta di Cain Velasquez, l'ex lottatore di arti marziali miste che sconfisse proprio Brock Lesnar a UFC 121 il 23 ottobre 2010, togliendogli il titolo di campione dei pesi massimi della federazione di Dana White. Adesso la sfida sembra destinata a ripetersi anche in WWE, perché Velasquez è salito sul ring e ha iniziato a colpire con violenza The Beast, costringendolo alla fuga.

WHAT?!?!@cainmma is HERE and he is getting a piece of the NEW #WWEChampion @BrockLesnar!!!! #SmackDown @HeymanHustle @reymysterio pic.twitter.com/wQ7YlW3wdw