Thailandia, gol in doppia e rovesciata come Holly e Tom Becker

Un gran bel gol, ci mancherebbe, che però è arrivato in pieno recupero e non è riuscito a evitare che il Nakhon Ratchasima FC uscisse sconfitto (3-2 finale) dal match. A Kitsada Hemvipat e Leandro Assumpcao, adesso, non resta che studiare qualche nuova tecnica per le prossime partite del campionato thailandese. Magari la catapulta infernale dei gemelli Derrick...

