L'Hellas domina i blucerchiati e passa con la rete di Kumbulla e l'autogol di Murru su punizione di Miguel Veloso.

di Redazione Fox Sports - 05/10/2019 21:00 | aggiornato 05/10/2019 23:35

La seconda gara valida per la 7ª giornata di Serie A è stata Verona-Sampdoria. Gli scaligeri sono scesi in campo per cercare una vittoria che manca da quattro gare: due sconfitte e due pareggi per gli uomini di Juric nelle ultime quattro partite. Anche la Samp si è presentata con un digiuno di vittorie: nelle ultime due gare due sconfitte per gli uomini di Di Francesco, l'ultima contro l'Inter sabato scorso.

Sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio nel primo tempo con Kumbulla, che trova la sua prima rete italiana con un gran colpo di testa su calcio d'angolo. Il definitivo 2-0 arriva nella ripresa con Murru che è sfortunato nel deviare in porta una punizione di Miguel Veloso.

Nel prossimo turno, dopo la sosta, il Verona sarà ospite del Napoli al San Paolo, sabato 19 ottobre alle 18. La Samp ospiterà invece la Roma a Marassi, domenica 20 ottobre alle ore 15.