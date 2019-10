A ridare la vittoria alla squadra allenata da Semplici è una rete di Petagna: i ferraresi resistono anche in 10 dopo l'espulsione di Strefezza.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 05/10/2019 19:00 | aggiornato 05/10/2019 21:17

SPAL-Parma è stata la gara che ha aperto la 7ª giornata di Serie A. I padroni di casa sono scesi in campo al Paolo Mazza dopo la sconfitta della settimana scorsa dell'Allianz Stadium, 2-0 contro la Juventus. Rocambolesca vittoria, invece, per il Parma nell'ultimo turno, 3-2 contro il Torino in rimonta.

A passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie a Petagna, bravo a mettere in porta un tiro sporco di Strefezza. Proprio il giovane brasiliano lascia i suoi in 10 dopo un doppio giallo preso per una simulazione ma i ferraresi resistono e tornano alla vittoria.

Dopo la sosta per le nazionali, la SPAL affronterà il Cagliari in Sardegna, domenica 20 ottobre alle 15. Il Parma giocherà invece in casa contro il Genoa, fischio d'inizio alle ore 18.