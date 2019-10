Sempre la stessa storia, la stessa ca***ta: ormai ti ci abitui, è inutile anche negare. Mi fa male perché passi per figlio di pu****a mentre in verità stiamo aiutando Mauro a integrarsi con compagni e nella nuova città.

Una gran soddisfazione per l'ex Inter che ora non vuole più fermarsi. Nel post partita, Angel Di Maria ha commentato le voci di una possibile frizione fra lui e Icardi usando toni tutt'altro che leggeri.

Mauro Icardi si è finalmente sbloccato : dopo la rete decisiva in Champions League in casa del Galatasaray, è arrivata anche la prima marcatura con la maglia del PSG nel campionato francese durante la sfida contro l'Angers vinta poi per 4-0.

