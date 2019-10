Il portiere francese si rompe il braccio, costretto a uscire dopo neanche 10 minuti.

di Marco Ercole - 05/10/2019 14:10 | aggiornato 05/10/2019 14:15

Tremendo infortunio per Hugo Lloris durante la partita di Premier League in corso tra il Brighton and Hove Albion e il Tottenham. Il portiere degli Spurs è caduto male sul suo braccio sinistro, spezzandoselo, come si può vedere chiaramente dalle immagini (attenzione, sono molto forti).

Ovviamente il capitano della nazionale francese, campione del mondo nel 2018, è stato subito trasportato in ospedale e il suo posto in campo nel match di Premier League lo ha preso già al minuto 8 Paulo Gazzaniga.

Una bruttissima notizia per il Tottenham, la Francia e il calcio in generale. L'augurio di tutti è che Hugo Lloris possa tornare prima possibile a difendere la porta degli Spurs e della nazionale francese ancora più forte di prima.