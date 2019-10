Segui le qualifiche del GP della Thailandia in diretta LIVE. Quartararo, Vinales, Dovizioso e Marquez i favoriti per la conquista della pole. Ancora problemi per Petrucci.

05/10/2019

09:24 - Un minuto alla fine della Q1: al momento i primi due sono Petrux e Pol

09:22 - Al rientro in pista Petrux piazza il best lap in 1'30"6. Cade Pecco Bagnaia che deve dire addio all'accesso in Q2

👊 @Petrux9 stakes his claim!



The Ducati rider is on course for a place in Q2! 🔝#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/bdV2bOrO1u — MotoGP™ 🇹🇭 (@MotoGP) October 5, 2019

09:20 - In difficoltà Danilo Petrucci che commette una serie di errori: per lui penultimo crono davanti all'Aprilia di Iannone, entrambi con oltre 1" di gap da Pol Espargarò

09:15 - Pol Espargarò si prende la testa provvisoria in 1'31"2, seguito ad un decimo da Crutchlow

09:14 - Bagnaia firma un buon 1'31"4, ma i tempi sono destinati a scendere sensibilmente

09:10 - Al via la Q1 con Crutchlow e Petrucci grandi favoriti per l'accesso alla Q2, ma occhio anche a Pecco e Pol Espargarò. Non sembrano esserci possibilità, invece, per Jorge Lorenzo.

09:05 - La quarta sessione di libere vede al comando Fabio Quartararo davanti a Marquez e Vinales. I soliti tre si candidano per la pole position.

Fabio Quartararo in Thailandia

MotoGP, il riassunto prima delle qualifiche

Il week-end di MotoGP in Thailandia si apre con il terribile incidente accorso a Marc Marquez nella prima sessione di prove libere. Il leader del campionato vive attimi di paura sentendosi il fiato bloccato per cinque secondi e viene accompagnato fuori dalla pista dall'aiuto dei commissari e dei sanitari. Poco dopo le condizioni sembrano subito non preoccupanti, ma per accertamenti viene trasferito in ospedale per una risonanza che dà esito negativo. Come se nulla fosse accaduto, Marc ritorna regolarmente in pista nelle FP2 e chiude il venerdì con il sesto crono nella classifica combinata.

A svettare in testa alla lista dei tempi è il solito Fabio Quartararo in 1'30"404 alla ricerca della sua prima vittoria per coronare questa magnifica stagione di esordio in classe regina. Nel paddock del Chang International Circuit gira voce che il francese abbia ricevuto un motore alla pari degli altri piloti Yamaha. La casa di Iwata vuole puntare ad almeno un'altra vittoria in questo fionale di campionato e accontentare il giovane astro nascente, così da blindarlo anche nelle stagioni 2021 e 2022, visto che il mercato piloti è già in fermento.

Fuori dalla top-10 Danilo Petrucci, complice una FP3 iniziata sul bagnato che non ha permesso di migliorare i tempi del venerdì. Accede direttamente alla Q2, invece, Andrea Dovizioso, che sigla il best lap nelle FP3 con le slick nel finale. Nei best-10 anche l'Aprilia di Aleix Espargarò, mentre continua il momento negativo di Jorge Lorenzo in sella alla Honda: per il pentacampione solo 20esimo con un ritardo di 1,5" dalla vetta.