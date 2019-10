Il Motomondiale sbarca in Thailandia per la 15esima tappa. Marc Marquez potrebbe conquistare il titolo mondiale se guadagna 2 punti in più di Andrea Dovizioso. Diretta su Sky Sport, in differita su TV8.

05/10/2019

Il campionato del mondo di MotoGP 2019 arriva alla 15esima tappa che dà il via tour asiatico. Sul circuito del Buriram, in Thailandia, Marc Marquez si gioca il suo primo match point: in caso di vittoria si riconfermerà aritmeticamente campione del mondo per l'ottava volta in carriera, la sesta in classe regina. In caso di mancato trionfo basterà guadagnare due punti in più di Andrea Dovizioso che in classifica dista ben 98 punti. Il forlivese della Ducati, dopo il secondo posto di Aragon al termine di una splendida rimonta, ha il dovere di blindare il titolo di vicecampione con una buona prestazione.

Resta aperta e imprevedibile la sfida per il terzo posto iridato tra Alex Rins, Danilo Petrucci, Maverick Vinales e Valentino Rossi, cui potrebbe aggiungersi Fabio Quartararo. Se la lotta per il titolo non ha regalato grandi emozioni, ben più entusiasmante la lotta per il gradino più basso del podio immaginario. Le Yamaha sono in netta ascesa dopo la pausa estiva, Rossi e Vinales hanno perfezionato l'accelerazione e il grip al posteriore grazie ad interventi di elettronica, ma la scelta delle gomme e le condizioni dell'asfalto rappresentano sempre una variabile impazzita con cui dover fare sempre i conti.

E se da un lato Danilo Petrucci sta faticando più del dovuto nelle ultime gare, complice la mancanza di aderenza al posteriore, dall'altro Fabio Quartararo avanza ad ampie falcate in classifica e va alla ricerca del suo primo successo in MotoGP. Da qui a Valencia saranno cinque tappe fondamentali anche per il destino di Valentino Rossi: il nove volte iridato va alla ricerca di una vittoria che manca dal Gran Premio di Assen 2017 o di un podio che latita dallo scorso aprile ad Austin. Da qui alla prossima primavera la carriera è ad un bivio storico: proseguire nel Motomondiale o appendere il casco al chiodo. E i risultati di queste ultime tappe giocheranno un ruolo fondamentale per la decisione.

MotoGP, dove vedere il GP di Thailandia in TV e streaming

Con l'inizio del tour asiatico gli appassionati della classe regina dovranno fare i conti con la differenza di fuso orario per godersi le gare in diretta su Sky Sport MotoGP HD, ma TV8 consentirà di rivivere i momenti salienti in differita e in orari più accessibili a tutti. Il Gran Premio di Thailandia prende il via con la tradizionale conferenza stampa del giovedì alle 12:00 (ora italiana). Come di consueto su Sky Sport MotoGP, al termine di ogni sessione, andranno in onda approfondimenti e interviste nel corso dei programmi 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time'. La gara scatterà domenica mattina alle ore 09:00, a seguire 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e tanti ospiti. Il GP di Thailandia sarà visibile anche in diretta streaming su Sky GO e Now TV, solo per gli abbonati. Qualifiche e gare andranno in onda in differita su TV8.

Sabato 5 ottobre 2019

Sky Sport MotoGP HD

09:10-09:25 Q1

09:35-09:50 Q2

TV8

13:00 - Studio Moto - GP Live

14:00 - Motomondiale Qualifiche GP Thailandia

15:15 - Studio Moto - GP Live

Sky GO e Now TV

09:10-09:25 Q1

09:35-09:50 Q2

Domenica 6 ottobre 2019

Sky Sport MotoGP HD

04:40-05:00 Warm-up

09:00 Gara

TV8

13:15 - Studio Moto - GP Live

14:00 - Moto - GP GP Thailandia (Gara) Differita

15:00 - Studio Moto - GP Live

Sky GO e NowTV