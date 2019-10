Il presidente Pavon non accetta l'assegnazione di un penalty: "Sono successe cose molto gravi, abbiamo saputo che la VAR non funzionava".

Continuano le polemiche legate all'uso della VAR nel campionato spagnolo e dopo il caso delle immagini Mediapro di qualche giorno fa, ora scoppia quello legato alla partita di Liga giocata fra Leganes e Levante.

📺 Tras Mestalla, el VAR comete otro gravísimo error.



Siovas trastabilla a Roger, que cae dentro del área. Sin embargo, el toque es fuera. El Leganés, nuevamente perjudicado. ❌ pic.twitter.com/RQrKRGv7Ic — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 5, 2019

I padroni di casa (attualmente ultimi in Liga) sono usciti sconfitti anche grazie a un calcio di rigore assegnato nonostante il fallo in questione sembri essere stato fatto fuori dall'area. Il presidente Victoria Pavon ha chiesto quindi la ripetizione dell'incontro per via dell'arbitraggio.

Sono successe cose molto gravi, come un rigore fischiato nonostante un fallo fuori area. È successo anche contro il Valencia settimane fa, abbiamo saputo da fonti private che la VAR non funzionava bene: per questo non pensiamo di aver giocato in condizioni regolari. Vogliamo ricominciare la partita dal minuto del rigore.