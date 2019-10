Secondo quanto riportato da Tommaso Turci di DAZN, il fastidio accusato dal portiere della Nazionale non sarebbe di natura muscolare: Donnarumma infatti avrebbe avuto una crisi di vomito che lo avrebbe costretto a uscire e che non gli ha permesso di giocare dal primo minuto.

Tegola per Giampaolo nell'importantissima partita in casa del Genoa: nel Milan infatti gioca Pepe Reina in porta al posto di Gianluigi Donnarumma , uscito per un problema accusato durante il riscaldamento.

