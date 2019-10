Proteste con gli arbitri? No, hanno rivisto e saranno sicuri, come era netto il rigore per noi.

Un filo di amarezza per l'allenatore del Genoa in particolare per l'episodio del calcio di rigore che ha portato all'espulsione di Biraschi (autore del fallo di mano) e alla rete di Kessié che ha fissato il risultato finale sul 2-1.

