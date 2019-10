Mano pesante del club di Football League Championship allenato da Phillip Cocu.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 05/10/2019 02:48 | aggiornato 05/10/2019 02:51

Tom Lawrence e Mason Bennett sono stati multati con sei settimane di stipendio dal Derby County (club di Football League Championship allenato da Phillip Cocu) e saranno obbligati a 80 ore di servizio di assistenza alla comunità. In attesa del processo che si terrà in tribunale il prossimo 15 ottobre, sono queste le sanzioni nei confronti dei due giocatori stabilite dal club, a seguito dell'incidente in macchina avvenuto lo scorso martedì che aveva portato all'arresto dei calciatori per guida in stato d'ebbrezza. Questa la dichiarazione della società: