Sampdoria sconfitta anche a Verona e ultima in solitaria dopo 7 giornate: possibile addio con l'ex allenatore della Roma. Meno di due anni fa aveva sfiorato la finale di Champions.

di Luca Guerra - 05/10/2019 22:03 | aggiornato 05/10/2019 22:07

Appena 521 giorni, poco più di un anno e mezzo: tanto è passato dalla notte del 2 maggio 2018, quando la Roma vinse per 4-2 la semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp, mancando però l'approdo alla finale di Kiev a causa del ko dell'andata per 5-2 ad Anfield Road. Sulla panchina giallorossa c'era Eusebio Di Francesco, applaudito all'epoca da tutti i suoi tifosi e dal mondo del calcio.

Troppo entusiasmante la cavalcata di quella squadra, capace di eliminare ai quarti di finale il Barcellona grazie a una rimonta storica (3-0 all'Olimpico dopo il ko per 4-1 al Camp Nou di una settimana prima) per modificare il giudizio a seconda dei colori di una squadra. La Roma plasmata da Eusebio Di Francesco seppe convincere e solo per due partite sfortunate non approdò all'ultimo atto per poter anche vincere. A 521 giorni da quella data, il presente racconta di un futuro diametralmente opposto per l'allenatore, oggi sulla panchina della Sampdoria.

Il ko blucerchiato per 2-0 a Verona contro l'Hellas di Juric, preceduto dalla vittoria interna della SPAL sul Parma, ha infatti inchiodato Quagliarella e compagni all'ultimo posto della classifica di Serie A. Le reti al passivo sono 16, quelle realizzate appena 4. L'unico sorriso resta l'1-0 interno sul Torino del 22 settembre. Così l'ombra dell'esonero è diventata sempre più lunga sulla panchina di Difra, quasi avvolgente.

Sampdoria, Di Francesco rischia l'esonero dopo sei sconfitte in sette giornate

Addio Di Francesco, Ferrero: "Prenderemo una decisione per il bene della Samp"

La notte che conduce a domenica 6 ottobre potrebbe essere così l'ultima da allenatore della Sampdoria per Eusebio Di Francesco. A sette mesi dalll'esonero dalla Roma dopo l’eliminazione negli ottavi di Champions a opera del Porto (e di una serata complicata dalle decisioni dell'arbitro Cakir), c'è un altro possibile addio all'orizzonte. Sul tema si è espresso il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ai microfoni di Sky Sport

Siamo tutti molto dispiaciuti per quello che è accaduto, sotto gli occhi di tutti quanti, Esamineremo la situazione, prenderemo la decisione per il bene della Sampdoria e per il bene di Di Francesco. Se ci saranno delle decisioni le comunicheremo. Il bene di Di Francesco è il bene della Samp, il mio e di tutti quanti. Domani ci sarà una riunione e troveremo una soluzione.

Domenica decisiva, anche se non sarà il campo a parlare. Il responso è arrivato dai primi 630 minuti di campionato. Gli stessi che hanno messo in evidenza una squadra che ha pagato le partenze di Praet, Andersen e Defrel, evidentemente non sostituiti adeguatamente, e l'assenza di leader tecnici. La notte del 2 maggio 2018 è davvero lontana. Ben più dei 17 mesi raccontati dal calendario.