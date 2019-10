L'allenatore dei Red Devils ha bisogno di un attaccante a gennaio e chiederà al club di chiudere un occhio vista la politica di comprare solo giovani.

di Daniele Minuti - 05/10/2019 16:40 | aggiornato 05/10/2019 16:44

Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus durante la sessione di calciomercato invernale e la destinazione più probabile è il Manchester United, in particolare dopo le notizie trapelate in queste ore su Ole Gunnar Solskjaer.

Stando a quanto riportato da Metro, l'allenatore dei Red Devils sarebbe alla disperata ricerca di un centravanti in vista di gennaio per i tanti problemi di infortuni della sua squadra (che non ha trovato un vero sostituto di Lukaku dopo la cessione all'Inter).

Mandzukic era stato vicino allo United in estate ma la fretta della trattativa non la portò alla chiusura: per questo ora Solskjaer ha chiesto alla sua dirigenza di fare uno strappo alla regola che porta il club ad acquistare solamente giocatori molto giovani come Maguire, Wan-Bissaka e James in estate.

Il croato è ufficialmente fuori dal progetto di Sarri e il tecnico del Manchester sa che la sua esperienza potrebbe essere utile nella seconda parte di stagione dato un reparto giovanissimo composto da Martial, Greenwood e Rushford. La Juventus per lui chiede 10 milioni di euro, cifra tutt'altro che irraggiungibile per la squadra inglese, pronta quindi a portar via l'ariete bianconero da Torino dopo questi mesi di purgatorio.