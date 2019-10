Leonardo ha chiesto dei consigli all'ex ad del Milan prima di andare a chiudere con l'Inter.

di Marco Ercole - 05/10/2019 09:51 | aggiornato 05/10/2019 09:55

Domani sarà a Milano, Mauro Icardi. Ma salvo colpi di scena, solo per stare insieme alla famiglia e non certo per assistere al derby d'Italia tra la Juventus e la "sua" Inter, club di cui è ancora virtualmente un calciatore. In prestito al Psg, Maurito resta di proprietà della società nerazzurra, che in estate ha fatto di tutto per tentare di cederlo, come poi accaduto nelle ultime ore di calciomercato.

A "salvare" Beppe Marotta ci ha pensato il Psg di Leonardo, che a quanto pare - come riportato sul Corriere dello Sport odierno - ha ricevuto a sua volta un assist inaspettato prima di andare a concludere l'operazione con l'Inter.

Nelle ore precedenti alla chiusura dell'affare di calciomercato, infatti, Leonardo avrebbe ricevuto rassicurazioni da parte di Adriano Galliani circa la serietà di Icardi e del suo entourage. Come si legge sul quotidiano "Leo aveva bisogno di capire un... non interista cosa era successo e l'ex ad lo ha aiutato".