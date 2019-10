Le immagini dei giocatori nell'anticipazione del documentario realizzato dal club.

05/10/2019 11:31 | aggiornato 05/10/2019 11:37

"Il Barcellona come mai l'hai visto prima". Questo il documentario che il club catalano ha realizzato e lanciato nella giornata di ieri attraverso i suoi profili social. Nel video di anticipazione si possono vedere vari momenti della passata stagione catalana, un mix di immagini tra quanto accaduto sul campo e fuori, con protagonisti sia i giocatori che le loro famiglie.

Attimi di gioia, ma anche di delusione, come quelli nell'immediato post-partita dopo la sconfitta subita in rimonta per mano del Liverpool ad Anfield Road nella semifinale di ritorno di Champions League.

La clip mostra infatti le emozioni dei calciatori in quei momenti terribili dal punto di vista calcistico, con sguardi persi nel vuoto, mani sul volto e rabbia. Sì, delle immagini che fanno davvero vedere il Barcellona sotto un aspetto mai visto prima.