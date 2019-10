Eravamo a pranzo con tutti i compagni e ci disse che finito di mangiare sarebbe andato a Milano, avrebbe firmato col Milan e poi sarebbe tornato per salutarci. La sera quando lo abbiamo rivisto gli abbiamo chiesto come fosse andata e lui ci rispose "Bene, ho firmato per l'Inter".

