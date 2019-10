Non solo il ritorno del People Champion, anche il match per il titolo universale tra Brock Lesnar e Kofi Kingston e molto altro ancora.

di Marco Ercole - 04/10/2019 12:00 | aggiornato 04/10/2019 12:40

1111 S Figueroa Street, Los Angeles, California. A questo indirizzo, nello Staples Center, si scrive una nuova pagina di storia del wrestling WWE (a partire dalle 2 di stanotte, diretta scritta su questo articolo), con la season premiere di SmackDown, che si trasferisce dal martedì al venerdì nel palinsesto televisivo e, soprattutto, viene trasmesso dall'emittente statunitense FOXSports.

Nell'arena californiana che ospita le partite NBA di Lakers e Clippers, così come quelle NHL dei Kings, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del roster blu, uno show che precederà di soli due giorni Hell in a Cell 2019 e che è pronto a proporre una lunga serie di match e segmenti memorabili per gli appassionati del mondo del wrestling. Si parte ovviamente dal ritorno più atteso, quello annunciato di The Rock.

WWE The Rock e il suo ritorno a WWE SmackDown

WWE SmackDown 4 ottobre 2019: season premiere su FOX

Ma l'apparizione del People Champion non sarà certo l'unica attrazione di questa puntata di SmackDown, che propone anche un match pazzesco con in palio la WWE Championship, quello tra il campione Kofi Kingston e lo sfidante Brock Lesnar.

E ancora, Kevin Owens e Shane McMahon metteranno le loro carriere in palio in un Ladder Match, Roman Reigns se la vedrà con Erick Rowan e le quattro horsewoman della WWE si affronteranno in un tag team match: Becky Lynch e Charlotte Flair contro Sasha Banks e Bayley.

Una nottata che si preannuncia ricchissima di emozioni e di sorprese. Perché la World Wrestling Entertainment vuole fare le cose in grande sempre, figuriamoci alla sua prima apparizione su FOX. Per seguire tutto quello che accadrà, rimanete pure sintonizzati e a partire dalle 2 su questo articolo troverete la diretta scritta (con highlights) di tutto ciò che accadrà in questa puntata di SmackDown di venerdì 4 ottobre 2019.

Seguono aggiornamenti (a partire dalle 2)...