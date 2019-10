Fu protagonista con la Nazionale anche nel 2008 in occasione delle Olimpiadi disputate a Pechino, dove collezionò un altro argento sbattendo sempre contro l'Albiceleste. Ha trascorso gran parte della sua carriera, ben 12 anni, in Turchia tra Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor e Giresunspor. Allo scorso 2 settembre risaliva la sua ultima rete messa a segno contro il Rio Grande Valley FC Toros.

Classe 1987, Promise giocava negli USA dal 2018, quando decise di firmare per i Georgia Revolution. Poi il trasferimento ad Austin. Nel 2005 si parlava un gran bene di lui. A 18 anni, con la fascia di capitano al braccio, trascinò la Nigeria Under 20 fino alla finale del Mondiale di categoria, perdendo contro l'Argentina di un certo Lionel Messi.

Auguriamo a sua moglie e ai suoi figli forza e pace mentre lottano per far fronte alla sua morte. La sconfitta più grande che una squadra possa subire, non è sul campo di calcio, ma è la morte di un compagno

A 31 anni è tragicamente scomparso Isaac Promise che era in forza all'Austin Bold FC, club statunitense militante nella Usl (la United Soccer League, ovvero la seconda divisione americana). A comunicare l'improvvisa morte del trequartista, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe accusato un malore in palestra, è stato Bobby Epstein, proprietario degli Austin Bold:

