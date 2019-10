Ferrero: "La Roma? Fosse per me la comprerei anche subito"

Se il grave infortunio dovesse essere confermato (previsto stop di 6 mesi), con ogni probabilità a gennaio farà ritorno a Londra e la sua avventura giallorossa potrà dirsi già terminata. Il suo infortunio si aggiunge a quelli di Lorenzo Pellegrini (due mesi di stop per la frattura del quinto metatarso del piede destro) e Mkhitaryan (tre settimane ai box per una lesione tendinea).

Ricorderà l'esperienza alla Roma come un incubo. Davide Zappacosta, arrivato dal Chelsea in prestito semestrale rinnovabile (condizione richiesta dai Blues visto il blocco del mercato che gli ha imposto la FIFA) durante l'ultima sessione di calciomercato, si è seriamente infortunato in allenamento.

