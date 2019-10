Il centrocampista belga ha rilasciato un'intervista in cui ha affrontato diversi temi.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/10/2019 13:00 | aggiornato 04/10/2019 13:05

Ai microfoni de La Repubblica ha parlato il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, che ha affrontato diversi temi a cominciare dall'Inter, squadra che detiene il suo cartellino:

Non sarebbe un dispiacere se l'Inter dovesse vincere lo Scudetto, ma un po' rosicherei perché secondo me in quella squadra ci potevo stare. La società però su di me aveva preso una decisione

Su Conte:

Alla società aveva chiesto dei giocatori. E se vuoi ottenere qualcosa devi anche dare. Credo sia strano trattare per due anni un giocatore dicendo che non ne puoi fare a meno e due anni dopo non calcolarlo più, non mi pare logico

Sulla Roma:

Se pensavo di diventare una bandiera della Roma? Difficile dopo Totti e De Rossi. Ma se mi chiedete se avevo pensato di chiudere la carriera a Roma, dico tranquillamente di sì. Lì ero felice, davo l'anima, avevo tutto quello che volevo. Per me è stata una grande delusione andar via. Non ho mai pensato allo Scudetto, non ho vinto niente ma non mi interessa, non cambierei nulla della mia carriera. Meglio stare dove mi apprezzano e mi vogliono bene

Sul Cagliari: