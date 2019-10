Il centrocampista gallese si confessa alla BBC a due giorni da Inter-Juventus.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/10/2019 12:18 | aggiornato 04/10/2019 20:23

Aaron Ramsey ha rilasciato un'interessante intervista alla BBC. Il centrocampista gallese lo ha fatto quando mancano due giorni al Derby d'Italia Inter-Juventus:

Ho un'incredibile opportunità in un club enorme come la Juventus. Ora penso solo a questo. Spero di poter aiutare i miei compagni di squadra e il mio club a realizzare grandi cose

Su Cristiano Ronaldo:

Incontrarlo è stato come con tutti gli altri, l'ho trovato molto accogliente. Certo, è uno dei più grandi calciatori del mondo ma è solo un uomo normale. Rompe subito il ghiaccio e ti fa sentire come se stessi parlando con chiunque altro. C'è un sentimento familiare in tutto il club. Ognuno gioca con un solo obiettivo che è quello di vincere partite e trofei. Tutti sono molto concentrati su ciò che devono fare

Sui progressi con l'italiano:

Voglio impararlo, è estremamente importante. Tutte le riunioni della squadra sono in italiano, la maggior parte dei giocatori parla italiano. Ma non è solo per motivi calcistici. Quando vai in un ristorante o fai benzina, alcune persone non parlano inglese. È importante parlare la loro lingua e impegnarsi davvero a inserirti nella loro cultura e comprenderla. Potrebbe volerci un po' di tempo, ma sto imparando e spero di poterlo parlare un giorno

Su Sarri: