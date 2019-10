Sono stati resi noti i convocati del commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, per le sfide di qualificazione a Euro2020 contro Grecia (il 12 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma) e Liechtenstein (il 15 ottobre a Vaduz). Non c'è Daniele De Rossi, nonostante fosse stato inserito tra i preconvocati. Torna Zaniolo dopo l'esclusione per motivi comportamentali. Premiato Di Lorenzo che sta facendo tanto bene col Napoli, presente Biraghi che prende il posto dell'infortunato Emerson Palmieri. In attacco troviamo Grifo ed El Shaarawy. Di seguito l'elenco completo dei convocati.

I prescelti del commissario tecnico Roberto Mancini per le sfide di qualificazione a Euro2020 contro Grecia e Liechtenstein: non torna De Rossi, c'è Zaniolo.

