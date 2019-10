Successivamente, prima di ammonirlo, ha indicato la scritta "respect" presente sulle maniche delle divise arbitrali. Insomma, tra Conte e Skomina non corre buon sangue e questo episodio non fa altro che confermarlo.

Ho visto cose che non mi sono piaciute, situazioni indirizzate fin dall'inizio. Eppure Skomina è un arbitro internazionale, ha diretto una finale di Champions e non dovrebbe farsi influenzare

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK