A due giorni dal Derby d'Italia Inter-Juventus, ha parlato a Sky Sport Lautaro Martinez. Tanti gli argomenti affrontati dall'attaccante argentino, a cominciare dallo scambio di maglia con il connazionale Lionel Messi avvenuto al termine di Barcellona-Inter:

Io gliel'ho chiesta prima degli altri e così lui l'ha data a me. Leo ha detto che vuole giocare con me? Sì, ma in nazionale... Al Barcellona? No, io penso all'Inter. Giocare con lui in nazionale è un sogno, già da bambino lo ammiravo. Ma ora la testa è all'Inter, ho molti obiettivi che voglio raggiungere