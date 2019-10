Il derby d'Italia chiude la 7ª giornata di Serie A. Tra tutti, Lukaku dovrebbe esserci.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/10/2019 18:42 | aggiornato 04/10/2019 18:46

Inter-Juventus è la grande sfida della 7ª giornata di Serie A in programma domenica 6 ottobre alle 20.45 a San Siro. Settimana difficile per la squadra di Conte, che dopo la vittoria sulla Sampdoria, ha perso nella trasferta di Barcellona contro i blaugrana, pur disputando una bella gara. Due vittorie, invece, per la Juve di Sarri: dopo il successo interno con la SPAL, i bianconeri hanno superato anche il Bayer Leverkusen per 3-0 nella seconda giornata di Champions League.

Inter-Juventus: le probabili formazioni di Conte e Sarri

Getty Images Lukaku dovrebbe farcela per Inter-Juventus

Il dubbio principale legato alla formazione dell'Inter è quello di Lukaku. Il belga non ha preso parte alla trasferta di Barcellona a causa di un affaticamento muscolare, ma dovrebbe esserci per la gara contro la Juventus. A centrocampo dovrebbe essere riproposto Barella insieme a Brozovic e Sensi, mentre confermato il difensivo. In casa Juve, Sarri recupera Alex Sandro, rientrato dal Brasile, e ripropone Matuidi in mezzo al campo insieme a Khedira e Pjanic. Ramsey confermato sulla trequarti, mentre rimane vivo il ballottaggio Higuain-Dybala per un posto al fianco di Ronaldo, col primo in vantaggio sul secondo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Dove vedere Inter-Juventus in TV e streaming

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Inter-Juventus in streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma di streaming riservata agli abbonati Sky. In alternativa, è possibile vedere la partita in streaming su NOW TV, la web TV di Sky in abbonamento.