Non solo il 6 politico: il limite di consegna delle formazioni verrà posticipato a sabato pomeriggio. Ma si potrà anche scegliere di aspettare il recupero del 18 dicembre.

di Paolo Gaetano Franzino - 04/10/2019 08:12 | aggiornato 04/10/2019 08:17

È notizia delle ultime ore l'ufficialità del rinvio di Brescia-Sassuolo, gara della 7° giornata di campionato rimandata al prossimo 18 dicembre per la morte del patron del club neroverde Giorgio Squinzi. Lo spostamento della partita tra Rondinelle ed emiliani causerà qualche problema al Fantacalcio, come solitamente accade in queste occasioni.

In diversi si sono chiesti cosa fare in virtù di questo rinvio. Oltre alla possibilità del 6 politico per i calciatori di Brescia e Sassuolo, a complicare le cose ci si è messo anche il calendario: la partita in questione, essendo stata programmata per venerdì 4 ottobre alle 20.45, avrebbe infatti dovuto aprire la prossima giornata di Serie A.

Non sarà invece così, visto che la Lega ha accettato la richiesta del Sassuolo di posticipare l'incontro. A causa della scomparsa di Squinzi, inoltre, il Comune emiliano ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino. Lunedì, a Milano, verranno svolti i funerali.

Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo deceduto il 2 ottobre scorso

Fantacalcio, rinviata Brescia-Sassuolo: cosa fare

Partiamo dai voti. Per chi utilizza piattaforme simili a quella di Fantacalcio.it, la scelta è duplice: aspettare il 18 dicembre e utilizzare voti, bonus e malus relativi al recupero del match oppure procedere al calcolo della giornata già al termine delle nove gare di questo fine settimana. Naturalmente, se si sceglie la seconda opzione, tutti i calciatori di Brescia e Sassuolo riceveranno il 6 politico, anche quelli che non avrebbero giocato perché indisponibili: Ndoj, Torregrossa e Magnani nel Brescia, Pegolo e Rogerio nel Sassuolo.

Per quanto riguarda la consegna delle formazioni, il termine ultimo per l'inserimento viene spostato a ridosso delle ore 15 di sabato, quando Spal e Parma apriranno la 7° giornata. Essendo il limite di consegna personalizzabile al momento della creazione di una lega – su Fantacalcio varia da 0 a 60 minuti prima dell'inizio del turno di Serie A – vi consigliamo di controllare il countdown presente nel menu principale.

Alfredo Donnarumma sarà uno dei giocatori a cui sarà possibile assegnare il 6 politico durante questa giornata di campionato

Passando al Fantacalcio organizzato dalla Gazzetta dello Sport, secondo il regolamento Magic, nel caso di partite rinviate oltre il turno di campionato successivo, tutti i calciatori in forza alle squadre coinvolte riceveranno il 6 politico. Anche la Rosea permetterà di inserire la formazione il sabato, precisamente fino alle ore 14.55, sia per la modalità Magic Mister che per Magic Campionato.

Chiudiamo con Superscudetto, dove tutti i giocatori di Brescia e Sassuolo prenderanno 6 ad eccezione dei portieri, il cui voto sarà 5. Sky, inoltre, ha fatto sapere che ogni fantallenatore riceverà sulla propria bacheca la comunicazione ufficiale del termine ultimo per l'invio della formazione.