Il club rossonero ha contattato il tecnico di Certaldo per offrirgli la panchina: la risposta è già arrivata.

di Redazione Fox Sports - 04/10/2019 08:33 | aggiornato 04/10/2019 08:37

Il momento in casa Milan è delicato, delicatissimo. Marco Giampaolo si gioca tutto domani sera a Marassi, quando alle 20.45 i suoi ragazzi se la vedranno col Genoa di Aurelio Andreazzoli per l'anticipo serale della settima giornata di Serie A.

Ma intanto la dirigenza rossonera - riporta Il Corriere dello Sport - non sta con le mani in mano e pensa al possibile sostituto di Giampaolo. Maldini e Boban, a dir la verità, si sono già mossi concretamente per Luciano Spalletti, ancora legato all'Inter da un contratto di due anni a 4.5 milioni di euro netti a stagione.

L'ex nerazzurro è stato contattato e ha risposto in pochissimo tempo, rispedendo l'offerta al mittente senza pensarci troppo. Spalletti, per ora, preferisce godersi un po' di relax e tornare in pista su una panchina meno problematica di quella rossonera. Così il Milan torna a valutare le alternative che rispondono ai nomi di Rudi Garcia, Gattuso e Shevchenko. Più lontanto invece Claudio Ranieri.