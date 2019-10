Il Conte, nella diretta video del suo podcast, spiazza tutti togliendosi il suo occhio di vetro e ammettendo di aver disputato 11 match in questo stato!

di Massimiliano Rincione - 03/10/2019 19:40 | aggiornato 03/10/2019 19:45

Michael Bisping ci ha sorpresi tutti, di nuovo. Sì perché non si può certo dire che Il Conte non ci abbia abituato ad imprese clamorose, colpi di testa mirabolici e storie pazzesche. Quello che è accaduto nel corso dell'ultima puntata del suo podcast, Believe You Me, ha però del clamoroso sotto ogni punto di vista. Sì perché l'ex campione pesi medi UFC, tutto ad un tratto, ha pensato che fosse una buona idea togliersi improvvisamente l'occhio destro, letteralmente: proprio quell'occhio che gli costò un gravissimo distacco di retina nel 2013, quando Vitor Belfort - al tempo sotto la cura sostitutiva di testosterone TRT, poi dichiarata dopante - lo mandò KO con un violentissimo high kick a cui seguì un brutale ground and pound.

Holy shit😳😱🤢! I never knew Bisping only had one eye. I thought it was just badly injured and he was almost blind. This is even crazier how the hell fought he like that and got cleared by any permission🤯. He's a savage and madman. pic.twitter.com/U7rawdJRTD — Dominik (@Pommesbudenpate) October 3, 2019

Da allora, Bisping non ha certo fatto mistero di esser diventato praticamente cieco dall'occhio destro, che fu operato proprio a seguito della contesa con il brasiliano. A destar qualche sospetto, tuttavia, furono le dichiarazioni dell'ex campione pesi medi UFC, che nel 2017 disse di aver superato le visite mediche imposte dalla promotion e che ponevano come soglia minima una acutezza visiva 6/60, che viene comunque classificata come quasi cecità. Nello specifico, il combattente inglese disse di essere in grado di superarle alle volte, mentre in altre occasioni non era in grado di farcela.

Comunque sia, quanto accaduto in occasione di Believe You Me ha di fatto dell'incredibile: sì perché nessuno poteva aspettarsi che il Conte, senza alcun preavviso, potesse sfilarsi l'occhio destro facendo vedere a tutti gli utenti collegati in streaming la propria pupilla di vetro. Un gesto questo che ha scatenato molti attestati di stima da parte di fan, addetti ai lavori e colleghi che hanno manifestato il proprio sostegno nei confronti di un vero guerriero, capace di conquistare la cintura pesi medi UFC. Resta il dubbio, a questo punto, su come lo stesso Bisping abbia passato le visite mediche di controllo imposte dalla promotion, che teoricamente avrebbero dovuto sincerarsi del tutto ma che, invece, pare non abbiano notato nulla facendo affrontare al fighter britannico più di 10 match in queste condizioni.

Bisping che, nel 2017, disse ad MMA Junkie di non avercela con Belfort per il danno procuratogli all'occhio, ma bensì per l'aver barato dopandosi e mettendo in mezzo la religione in tutto come, in realtà, è consuetudine per gran parte dei fighter brasiliani.