WWE, Triple H apre a un ritorno di CM Punk

La scorsa settimana sembra che l'ex wrestler abbia sostenuto un provino per far parte di una trasmissione di wrestling di FOXSports.

03/10/2019

Se ne parla da anni, praticamente da quando CM Punk decise di lasciare il mondo la WWE per dedicarsi a una nuova vita (decisamente meno fortunata) nelle arti marziali miste. La speranza di un suo possibile ritorno al mondo del wrestling è sempre rimasta una costante tra gli appassionati di questo sport-entertainment, che con cadenza regolare cantano il suo nome nelle arene.

Ogni volta i rumors su un suo potenziale dietrofront sono sempre stati smentiti categoricamente dallo stesso CM Punk, ma in questa occasione sembra esserci qualcosa di più concreto rispetto al passato.

In particolare molte indiscrezioni hanno parlato addirittura di un suo provino a Los Angeles per prendere parte a WWE Backstage, il programma di approfondimento sulla WWE che andrà in onda su FOX Sports1, a seguito del passaggio di SmackDown all'emittente statunitense (questo venerdì notte, a partire dalle 2 diretta scritta qui su FOXSports.it della prima puntata della season premiere). Lo stesso CM Punk ha parlato di questi argomenti al Kevin & Bean Show a Los Angeles, dove è andato per promuovere il suo nuovo film horror "Girl on the Third Floor".

The Best In The World ha usato l'ironia per rispondere alle varie domande. Prima domandando quando andasse in onda SmackDown (salvo poi scherzare sul fatto che magari The Rock potrebbe invitarlo per venerdì sera) e poi chiedendo all'intervistatore se realmente guarderebbe uno show in cui lui parla di wrestling. A seguire ha cercato di ridimensionare i rumors:

Penso che la gente abbia fatto prendere vita da sola, a questa notizia. Il wrestling non è nella mia mente da ben sette anni, non ascolto tutte le speculazioni su di me. I social sono molto dannosi, il settimo livello dell'inferno. In ogni caso mi fa sempre piacere sentire che il mio nome venga cantato nelle arene. Il wrestling non mi manca, anche se sentire la mia musica d'ingresso e raccontare una storia sono degli aspetti che mi hanno sempre stimolato.

Alle sue parole sono seguite poi quelle di Triple H a SkySport, che non ha affatto escluso la possibilità di rivedere un giorno in WWE CM Punk: