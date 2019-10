La magia del Superclasico può essere assaporata da tanti punti di vista e prospettive differenti, quello già si sa. L'eterna sfida tra River Plate e Boca Juniors è da sempre una delle più affascinanti e attese del mondo del calcio, capace sempre di regalare emozioni, colpi di scena, polemiche e chi più ne ha più ne metta.

Se ne sono viste di tutti i colori nei precedenti di questo match, ma probabilmente in pochi hanno avuto l'occasione di vivere l'atmosfera direttamente... dall'atmosfera.

È capitato a questo aereo, che proprio mentre era in fase di atterraggio ha potuto ammirare i fuochi d'artificio che hanno colorato il Monumental al momento dell'ingresso in campo dei giocatori. Niente da dire, anche da questa diversa prospettiva la magia del Superclasico riesce a regalare delle emozioni.

View from an airplane landing in Buenos Aires as River Plate and Boca players entered the stadium last night 😦



