La decisione è arrivata per via della morte del presidente del club neroverde Giorgio Squinzi.

di Redazione Fox Sports - 03/10/2019 18:00 | aggiornato 03/10/2019 18:09

È stata ufficialmente rinviata la partita di Serie A, inizialmente in programma questo sabato alle 20.45. A seguito della tragedia che ha colpito il club neroverde (alla guida della società dal 2002) era stato immediatamente richiesto il posticipo da Reggio Emilia. La Lega Serie A ha accettato e spostato il match al 18 dicembre, cioè tra le 16esima e la 17esima giornata del campionato.

Inoltre, come da disposizione della FIGC, nel weekend calcistico si terrà un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A per commemorare la scomparsa dell'ex presidente di Confindustria che ha fatto le fortune del Sassuolo, portandolo dalla Serie C all'Europa. Ecco il comunicato ufficiale della Lega: