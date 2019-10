Prima del fischio d'inizio di Wolfsberger-Roma, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, il direttore sportivo dei giallorossi Gianluca Petrachi ha parlato a Sky Sport della sfida e anche dell'indagine aperta nei suoi confronti dalla Procura Federale.

Dopo la conferenza stampa di Mkhitaryan non ho fatto nessuna smentita perché credevo che fosse palese che il mio fosse un lapsus dicendo maggio al posto di luglio. Purtroppo c’è chi specula su queste cose. L'unico giornale che sottolineò la mia frase fu TuttoSport, un quotidiano che non mi ha mai amato durante la mia avventura col Torino. Quando sarò chiamato per dare spiegazioni, anche se per il momento nessuno l’ha fatto, dirò serenamente quello che è successo. Montare un caso inutile dispiace, ci sono problemi più seri nel calcio. Credo sia giusto che la Procura faccia le sue indagini, ma la mia carriera parla per me. Sono molto sereno