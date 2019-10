I due giocatori infatti hanno rivolto dei gesti al pubblico del Monumental alla fine del match. Nello specifico l'ex bianconero ha mimato il gesto dei soldi, a intendere "arbitro pagato", mentre l'ex attaccante della Lazio ha puntato su "squadra piccola", sempre riferito ovviamente al River Plate. Clima come tesissimo per il Superclasico . E il 22 ottobre c'è il ritorno alla Bombonera. Chi vince affronterà la vincente tra Gremio e Flamengo.

Partita come sempre ricca di veleni, quella tra River Plate e Boca Juniors . Anche l'ultima semifinale d'andata della Copa Libertadores non ha fatto eccezione: il 2-0 dei Millionarios sugli Xeneizes ha trascinato con sé non poche polemiche anche oltre il triplice fischio.

