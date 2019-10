Il difensore del Barcellona vorrebbe un torneo sullo stile della nuova Coppa Davis nel tennis.

di Redazione Fox Sports - 03/10/2019 11:12 | aggiornato 03/10/2019 11:18

Che Gerard Piqué sia un imprenditore oltre che un calciatore non è certo un mistero. Dal poker alla potenziale futura presidenza del Barcellona, passando per gli interessi sul tennis e le sue varie aziende, il difensore catalano viene spesso accostato a tante idee di business di vario genere.

L'ultima è quella che lo vede protagonista di un nuovo progetto in ambito calcistico, cioè la riorganizzazione del format della Supercoppa europea. Come riportato da "Cadena Ser", infatti, Piqué intende creare un nuovo genere di competizione, sullo stile di quanto accade nella Coppa Davis nel tennis.

Non più solo le vincitrici di Champions League ed Europa League, insomma, ma un vero e proprio mini-torneo cui dovrebbero partecipare i campioni delle diverse leghe calcistiche europee, più altri club. Il giocatore ha già inoltrato la sua idea alla RFEF. Con la federcalcio spagnola, tra l'altro, Piqué è già in contatto dal momento che si era proposto come intermediario per l'organizzazione della prossima edizione in Arabia Saudita della Supercoppa di Spagna.