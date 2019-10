L'attaccante portoghese parla in una lunga intervista ai microfoni di DAZN: "Dopo il primo gol col Milan ho chiamato mio padre, ha pianto".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 03/10/2019 22:15 | aggiornato 03/10/2019 22:20

Una delle poche note liete di questi giorni per il Milan è Rafael Leao, che nella sconfitta casalinga contro la Fiorentina si è sbloccato trovando un gol tanto bello quanto inutile per il risultato finale.

Il giovane attaccante portoghese si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a DAZN, spiegando il motivo della sua esultanza in cui mimava una telefonata e spiegando chi sono gli ex giocatori del Milan che ha amato.

L'esultanza è riferita a mio padre, quando segno e so che non può vedere la partita lo chiamo sempre: l'ho fatto e si è messo a piangere dall'emozione, era davvero felice. Sono tanti i giocatori del Milan che ammiro come Kaká, Ronaldinho, Robinho e Maldini che mi ha telefonato convincendomi a venire.

In ultimo una domanda molto gettonata fra i calciatori, in particolari quelli molto giovani, sul suo idolo. In quanto attaccante portoghese, Rafael Leao ha ben pochi dubbi nel rispondere nominando Ronaldo.