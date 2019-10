Claudio Marchisio annuncia il suo futuro. L'ex centrocampista ha scelto l'Allianz Stadium, precisamente la sala "Gianni e Umberto Agnelli" per comunicare la sua decisione di dare l'addio al calcio. Ha scelto la sua casa, quella dove ha vissuto per 25 anni di carriera (di cui uno in prestito all'Empoli) e dove ha vinto tantissimo.

Si è presentato visibilmente emozionato in conferenza stampa e ha voluto parlare a cuore aperto per esprimere il suo desiderio di concludere la sua carriera:

L'ultima estate è stato un periodo molto difficile e complicato, ero dentro una riabilitazione, ma dentro di me era scattato qualcosa, un pensiero che avevo mentre cercavo di recuperare e tornare in campo. Vedevo che la mia testa voleva qualcosa ma il corpo non rispondeva. Ho cominciato a farmi domande, poi alla fine ho dovuto ragionare tanto. Se non puoi dare quello che hai sempre voluto, è giusto arrivare a questa decisione. Questa decisione l'ho presa al di là dei 33 anni. Negli ultimi mesi sono arrivate offerte importanti, da altri continenti e paesi, dove c'era grande interesse. Ma dentro di me sapevo che non potevo rispettare me stesso e dare tutto. Così ho preso questa decisione. Ritrovarmi qui sono tante emozioni, qui ho vinto tantissimo. Sono emozioni che rimarranno per sempre dentro di me. Voglio ringraziare tutti, in primis la mia famiglia, mia moglie, i miei figli. Sono un ragazzo che è cresciuto a Torino e che sognava di arrivare a giocare nella sua squadra del cuore. Ci sono riuscito.