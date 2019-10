Ferrero: "La Roma? Fosse per me la comprerei anche subito"

Non voglio allontanarmi dal calcio, la Sampdoria la venderò perché non posso fare di più di così.

Se ci fosse la chance di comprare la Roma, la prenderei anche subito. Mi è stato già proposto in passato ma non potevo fare follie e del calcio ancora non mi importava niente, ero solo un tifoso. Ora però sarei pronto.

Massimo Ferrero non ha mai nascosto la sua grande passione per la Roma e ancora una volta, parlando agli studenti dell'Università della Capitale LUISS Guido Carli, ha ribadito il suo sogno di diventare presidente.

