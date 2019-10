I giallorossi passano col un fortunoso gol di Spinazzola ma nella ripresa arriva il pareggio con un gran tiro di Liendl.

03/10/2019

Wolfsberg-Roma è stata la seconda gara di Europa League per i giallorossi. Dopo la vittoria di Lecce, e soprattutto dopo il 4-0 alla prima contro il Basaksehir, la squadra di Fonseca è scesa in campo per conquistare i tre punti e avvicinare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Una vittoria all'esordio in Europa League anche per il Wolfsberg, che ha battuto 4-0 il Borussia Mochengladbach in terra tedesca.

I capitolini passano nel primo tempo grazie a un fortunoso gol di Spinazzola ma la squadra austriaca trova il gol al sesto minuto della ripresa grazie a un gran tiro di Liendl che batte Mirante. Finisce 1-1.

Nel prossimo turno la Roma affronterà il Borussia all'Olimpico, giovedì 24 ottobre alle 18.55. Il Wolfsberg giocherà alla stessa ora in casa del Basaksehir.