I biancocelesti vanno sotto per il gol di Morel ma Milinkovic-Savic prima pareggia e poi dà l'assist a Immobile per il gol partita.

di Redazione Fox Sports - 03/10/2019 23:46 | aggiornato 03/10/2019 23:51

Lazio-Rennes è stata la seconda gara di Europa League per i biancocelesti, una gara in cui gli uomini di Inzaghi hanno cercato di portare a casa la prima vittoria europea. Nel primo turno, infatti, i biancocelesti hanno perso in Romania, in casa del Cluj: 2-1 il punteggio finale. Un pari, invece, per il Rennes, che ha pareggiato 1-1 in casa contro il Celtic.

Partita scorbutica per i biancocelesti che vanno sotto nel secondo tempo per il gol di Morel. Ci pensa poi Milinkovic-Savic a pareggiare e poi a dare l'assist decisivo a Immobile per la rete del definitivo 2-1.

Nel prossimo turno la Lazio sarà impegnata nella trasferta scozzese in casa del Celtic, giovedì 24 ottobre alle 21. Il Rennes, invece, ospiterà il Cluj allo stesso orario.