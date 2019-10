Incredibile scena durante la partita: l'arbitro ha fermato il match per mezz'ora dopo la provocazione ai tifosi azeri.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 03/10/2019 23:19 | aggiornato 03/10/2019 23:43

Surreale momento in Europa League nella partita fra Dudelange e Qarabag: la partita è stata sospesa poco dopo la mezz'ora del primo tempo per via di un drone che ha sorvolato il campo da gioco con una bandiera dell'Artsakh, stato resosi indipendente dall'Azerbaigian 27 anni fa.

L'incredibile scena ha preceduto un tentativo di invasione dei tifosi ospiti e con i giocatori che hanno provato ad abbattere il drone a pallonate. L'arbitro ha quindi sospeso la partita della seconda giornata di Europa League per mezz'ora per poi richiamare i giocatori in campo. Per la cronaca l'incontro è terminato 1-4.