È stata una decisione abbastanza facile in quanto è il miglior marcatore inglese in campionato.

Queste le parole di Southgate, che ha spiegato poi di non aver avuto nessun dubbio invece nel chiamare Abraham, già a segno 8 volte in 10 partite con il Chelsea:

Abbastanza sorprendente la lista di convocati diramata dal ct inglese Gareth Southgate in vista delle prossime due partite valide per la qualificazione a Euro 2020. Per le gare del prossimo 11 e 14 ottobre, rispettivamente contro Repubblica Ceca e Bulgaria, l'Inghilterra ha infatti deciso di fare a mano di due big come Dele Alli e Jesse Lingard.

